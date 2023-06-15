У новой поликлиники №14 в Барнауле заработал светофор

Светофор установили почти на месяц ранее намеченного срока
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В новом барнаульском квартале 2002а заработал светофор на перекрестке ул. Лазурной и пр. Северного Власихинского, сообщили в мэрии.
Светофор установили почти на месяц ранее намеченного срока. Это произошло в связи с тем, что завершилось строительство поликлиники №14.
- В эксплуатацию светофор введен 15 июня, режим его работы будет корректироваться с учетом дорожной обстановки, - уточнили в горадминистрации.
Отмечается, что перекресток пр. Северного Власихинского и ул. Лазурной – оживленный. А светофор повысит безопасность движения.
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