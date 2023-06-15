«Мама-предприниматель»: в алтайском крае идет прием заявок на образовательный проект

Фото: Минэкономразвития РФ

В Алтайском крае программа пройдет в Барнауле с 3 по 7 июля 2023 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его цель – помочь женщинам с детьми открыть свое дело. Участницы получают комплексные знания необходимые для создания и развития бизнеса, а та, что представит лучший бизнес-план, получит 100 тысяч рублей на его реализацию. В этом году обучение пройдут более 1,5 тыс. женщин страны.

«Программа «Мама-предприниматель» – востребована среди женщин. Она помогает им сделать старт в бизнесе, преодолеть сомнения, барьеры, с которыми можно столкнуться в начале пути. Зачастую именно недостаточность знаний и отсутствие стартового капитала, останавливают тех, кто хотел бы попробовать себя в предпринимательстве», - отмечает заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков, рассказал, что в Алтайском крае за все время реализации программы было 5 выпусков. Обучение прошли около 200 мамочек, заинтересованных в открытии бизнеса.

«Проект запускаем с большим вдохновением, ждем заявки и готовим насыщенную программу обучения с нетворкингом и визитами в компании, которыми руководят бизнес-леди нашего региона», - заверил он.

Заключительный этап – конкурс бизнес-проектов. Кроме главного приза в 100 тыс. рублей, участницы, представившие перспективные бизнес-планы получат поддержку - бюджеты на продвижение товаров или услуг на рекламных поверхностях и в социальных сетях.

Участие могут принять женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декретном отпуске, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее года.

Прием заявок продлится до 25 июня. Для этого необходимо заполнить анкету и подробно описать свой бизнес-проект на сайте мамапредприниматель.рф.

Проект реализуют: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.