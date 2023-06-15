На ул. Островского в Барнауле укладывают асфальт

Безопасность на этом участке особенно важна Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на ул. Островского приступили к укладке нижнего слоя асфальта от улицы Юрина до улицы Гущина, сообщили в мэрии.

Так как на улице высокий трафик движения, то дорожное полотно было разрушено. А безопасность на этом участке особенно важна, так как дорога ведет к детсаду и школе.

Ранее на участке обустроили основание под тротуар и частично установили бордюрный камень. После асфальтирования начнется обустройство парковочных карманов и тротуаров, а также установка искусственных неровностей и ремонт водоотводных лотков.

Отмечается, что ранее в Барнауле приступили к укладке нижнего слоя асфальта на улице Звездной.