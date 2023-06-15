В связи с пожаром в Егорьевском районе вводили режим ЧС Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

14 июня в 23 часа в Егорьевском районе полностью ликвидировали мощный лесной пожар, сообщили в Минприроды Алтайского края.

В течение пяти дней специалисты определят площадь, пройденную огнем, и подсчитают ущерб.

Напомним, возгорание началось 7 июня на Шубинском участке Ракитовского лесничества. Огонь распространился на площади более 5 тыс. га. Чтобы потушить лес, на помощь из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС привлекали самолет-амфибию, а из республики Алтай - группу десантников-парашютистов.

В связи с пожаром в Егорьевском районе вводили режим ЧС.

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