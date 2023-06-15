На Петербургском экономическом форуме делегация Алтая заключит новые соглашения

Форум проходит с 14 по 17 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Алтайского края заключит новые соглашения. Участие в форуме в предыдущие годы принесло 14 соглашений с объемом инвестиций 43,6 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Виктора Томенко, проекты уже воплощаются в жизнь. В том числе в Белокурихе горной ведется строительство гостиничного комплекса. А группа «Черкизово» развивает на территории края производство мяса птицы. Правительство края вновь запланировало встречи и консультации с коллегами и федеральными руководителями.

- За счет этого решается много важных вопросов, запускаются новые и поддерживаются текущие проекты, пополняется бюджет края, появляются новые рабочие места, становится больше возможностей для развития инфраструктуры, - отметил глава края.

Напомним, международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

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