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НовостиЭкономика15 июня 2023 3:36

На Петербургском экономическом форуме делегация Алтая заключит новые соглашения

Правительство края запланировало многочисленные встречи и консультации
Александра Сапожкова
Форум проходит с 14 по 17 июня

Форум проходит с 14 по 17 июня

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Алтайского края заключит новые соглашения. Участие в форуме в предыдущие годы принесло 14 соглашений с объемом инвестиций 43,6 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Виктора Томенко, проекты уже воплощаются в жизнь. В том числе в Белокурихе горной ведется строительство гостиничного комплекса. А группа «Черкизово» развивает на территории края производство мяса птицы. Правительство края вновь запланировало встречи и консультации с коллегами и федеральными руководителями.

- За счет этого решается много важных вопросов, запускаются новые и поддерживаются текущие проекты, пополняется бюджет края, появляются новые рабочие места, становится больше возможностей для развития инфраструктуры, - отметил глава края.

Напомним, международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

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