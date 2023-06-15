Житель Алтая зарезал знакомого и вложил нож в руку его сожительнице

Мужчина хотел сымитировать причастность женщины к убийству Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Целинного района приговорили к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, сообщает региональный следком.

Вечером 28 октября минувшего года в гости к мужчине приехали его знакомая с сожителем. Во время распития алкоголя хозяин приревновал гостя к своей супруге и между ними завязалась ссора.

- Хозяин причинил мужчине несколько ранений ножом в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

После мужчина попытался заставить сожительницу убитого взять вину на себя. Он ударил женщину по голове, убедился, что она находится без сознания, и вложил ей в руку нож. Таким образом он хотел сымитировать ее причастность к убийству.

Однако уйти от ответственности мужчине не удалось. Следствие полностью восстановило картину произошедшего и собрало достаточно доказательств.

Мужчину осудили по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 119 (угроза убийством).

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