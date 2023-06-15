Жители Барнаула жалуются на «гаражные войны» с предпринимателем

Горожан беспокоит платная парковка на месте перенесенных гаражей. Скриншот видео телеканала «Толк»

В Барнауле на пр. Ленина, 93, владелец торгового центра ограничил въезд шлагбаумом, сделал платную парковку и прямо на проезжей части установил гаражи. Это вызывает негодование местных жителей, сообщает Толк.

Из-за шлагбаума теперь к ним не подъедет ни пожарная машина, ни скорая помощь. Также беспокоит платная парковка на месте перенесенных гаражей. Автомобилисты паркуются прямо на погребах и не реагируют на замечания местных жителей.

Что касается гаражей, ранее они стояли на погребном кооперативе. Суд постановил их снести до 15 июня. Гаражи перенесли, но стоянка осталась.

Администрация Железнодорожного района Барнаула пояснила, что собственник этого земельного участка вправе устанавливать ограждения и платный проезд в пределах участка. Но жильцы не готовы мириться с таким соседством.

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