Почти миллиард рублей выделят Алтаю на строительство модульных отелей

Всего на возведение модульных туробъектов власти направят около 8 млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

944,8 млн рублей субсидии предоставят Алтаю на строительство модульных отелей. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2023 г. в край поступит 590 млн, а остальные в 2024 году. Всего правительство профинансирует строительство таких отелей в 38 регионах. Для Алтая будет одна из самых внушительных субсидий.

Всего на возведение модульных туробъектов власти направят около 8 млрд рублей. Это позволит реализовать в регионах более 200 проектов и создать новые объекты вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.