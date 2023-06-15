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НовостиОбщество15 июня 2023 1:21

Почти миллиард рублей выделят Алтаю на строительство модульных отелей

Всего правительство профинансирует строительство таких отелей в 38 регионах
Александра Сапожкова
Всего на возведение модульных туробъектов власти направят около 8 млрд рублей

Всего на возведение модульных туробъектов власти направят около 8 млрд рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

944,8 млн рублей субсидии предоставят Алтаю на строительство модульных отелей. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В 2023 г. в край поступит 590 млн, а остальные в 2024 году. Всего правительство профинансирует строительство таких отелей в 38 регионах. Для Алтая будет одна из самых внушительных субсидий.

Всего на возведение модульных туробъектов власти направят около 8 млрд рублей. Это позволит реализовать в регионах более 200 проектов и создать новые объекты вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.