Водитель в Барнауле не справился с управлением и врезался в забор жилого дома

ДТП произошло в Барнауле в квартале Мичурин парк Фото: Олег УКЛАДОВ

Мужчина за рулем машины марки «Тойота Камри» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в ограждение жилого дома. Об этом сообщает группа Вконтакте «В курсе 22».

ДТП произошло в Барнауле в квартале Мичурин парк. Мужчина 1983 года рождения находился за рулем автомобиля «Тойота Камри». Он не справился с управлением и врезался в забор жилого комплекса по адресу: ул. Власихинская, 65. Автомобиль получил серьезные повреждения.

На место происшествия прибыли медики. Но, как сообщается, пострадавших в ДТП нет.

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