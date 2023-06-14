Алтайский край примет участие в Петербургском экономическом форуме

Форум будет работать с 14 по 17 июня Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Представители Алтайского края примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 14 до 17 июня. Делегацию возглавит губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает Инвестиционный портал Алтайского края.

В рамках форума будет представлена коллективная экспозиция от Сибирского федерального округа под названием «Большая Сибирь». В рамках этой экспозиции будет представлена презентация Алтайского края, освещающая инвестиционный потенциал региона.

Отмечается, что на площадке форума запланировано подписание ряда соглашений об инвестиционных проектах в Алтайском крае. Также пройдут встречи с потенциальными и действующими инвесторами.

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