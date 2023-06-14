Жители Бийска просят защитить новые парковые фигуры от нерадивых посетителей

Фигуры-топиарии в Бийске. Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске за городским Дворцом Культуры установили зеленые фигуры-топиарии. Это сразу же привлекло многих горожан. Однако не все из них умеют аккуратно обращаться с новинками. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Топиарии представляют собой группу фигур семьи лошадей. Как отмечается, посетители парка активно фотографируются рядом с фигурами. А многие из них залезают на спины лошадей. Это привело к тому, что фигуры уже начали шататься.

Жители Бийска в социальных сетях обращаются с просьбой к администрации города запретить забираться на фигуры и установить за это штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Бийске вторая волна паводка затопила пляжи

По словам специалистов, вода скоро пойдет на убыль (подробнее)