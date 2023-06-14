В Барнауле идет ремонт дороги по улице Звездной

Сейчас выполняются работы на участке от Павловского тракта до ул. Трактовой Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На прошлой неделе был начат ремонт дороги на улице Звездной в Барнауле. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Подрядчик, ДСУ №4, сейчас выполняет работы на участке от Павловского тракта до ул. Трактовой. К настоящему времени уже демонтировано старое покрытие, в некоторых местах проведено уширение дороги. Производится укладка первого выравнивающего слоя асфальта.

Далее по плану работ укладка верхнего слоя асфальта, установка бордюр, укрепление обочины, ремонт водопропускной трубы, монтаж барьерных ограждений и восстановление газона. Все запланированные работы должны быть выполнены до конца года.

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