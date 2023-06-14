Акции завода «Кучуксульфат» будут выставлены на продажу

Корпуса завода "Кучуксульфат" Фото: Виталий БАРАБАШ

Правительство России по рекомендации Министерства финансов приняло решение о продаже 100% акций завода «Кучуксульфат». Об этом сообщает «Ъ».

Будущий владелец предприятия должен будет соблюдать несколько условий: поддерживать среднегодовой уровень выручки на уровне не менее 5,6 млрд рублей, сохранять число рабочих на предприятии не менее 1,1 тыс. человек. Также необходимо модернизировать предприятие: улучшить водосброс плотины, построить котлоагрегат и склад, приобрести 50 ж/д вагонов.

Предприятие «Кучуксульфат» было приватизировано в 1991 году. Однако из-за нарушений процедуры приватизации завод вернулся в собственность государства. Теперь правительство готово продать все свои активы одним лотом. Росимущество в течение четырех месяцев определит рыночную стоимость акций и условия их продажи.

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