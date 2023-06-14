В Алтайском крае снимают клипы с танцами фигуристов под стихи местных поэтов

В съемках клипов приняли участие спортсмены клуба "Сибирский лед". Фото: Руслан Нигматуллин

В Алтайском крае начались съемки пяти видеоклипов с танцами на льду фигуристов под строки стихотворений. В процессе съемок уже приняли участие 15 юных спортсменов клуба «Сибирский лед»

Проект «Поэзия Алтая» призван поддержать местных поэтов, чтецов и фигуристов. В настоящее время уже идут съемки клипов. Организаторы проекта, клуб фигурного катания «Сибирский лед», совместно с Союзом писателей Алтайского края провели отбор стихотворений для видеоклипов.

Проект «Поэзия Алтая» реализуется при грантовой поддержке губернатора Алтайского края. По готовности видеоклипы будут размещаться в сети Интернет, где будет запущено голосование по разным номинациям. Ну а все желающие поэты могут поучаствовать в конкурсе на лучшие стихотворение о фигурном катании.

Посмотреть готовые видеоклипы можно будет посмотреть в социальных сетях клуба «Сибирский лед» (ВКонтакте и телеграм).

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