В Барнауле в Мизюлинской роще открылась столовая для птиц

В Мизюлинской роще обустроили место для кормления птиц Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мизюлинской роще обустроили место для кормления птиц. Его обозначили табличкой с надписью «Столовая» и рисунком голубя. Об этом сообщается в группе Вконтакте «Мизюлинская роща».

На территории рощи расставили указатели, как можно пройти к птичьей столовой. И объявления с таким текстом: «Уважаемые любители голубей, столовая для них за цветником!!!».

В самом месте для кормежки птиц есть емкости для корма. На отдельном объявлении даже прописали меню. Там указано, что птиц можно кормить зерном, крупой, размоченным хлебом. Можно налить воду.

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