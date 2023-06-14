Каждый десятый заемщик ВТБ в Алтайском крае оформляет налоговый вычет в упрощенном порядке

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в приложении банка подали порядка 15 тысяч сибиряков: это 11% от числа ипотечных заемщиков банка в Сибирском федеральном округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.

«Сервис по оформлению налогового вычета в упрощенном формате был запущен банком в 2021 году в партнерстве с ФНС. Он позволяет нашим ипотечным заемщикам направлять заявки на получение имущественного вычета через онлайн-каналы банка. Процедура проста и не требует подачи налоговой декларации. В целом, по оценке банка, в этом году количество поданных заявлений увеличится в три раза по сравнению с прошлым годом», – подчеркнул управляющий в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Популярнее всего сервис в Иркутской области, здесь им воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка. В Новосибирской, Кемеровской и Омской областях имущественный вычет онлайн оформили по 12% ипотечных заемщиков, что тоже выше среднего показателя по СФО. В Алтайском крае заявку на оформление вычета в упрощенном порядке подал каждый десятый ипотечный заемщик банка.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Помимо СФО наибольшая доля пользователей сервиса – в Дальневосточном, Центральном, и Уральском федеральных округах.