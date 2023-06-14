В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме

Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидирован Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 13 июня в многоквартирном доме по адресу: Павловский тракт, 76а, произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, в квартире, где произошел пожар, горели мебель и личные вещи. Дым заполнил квартиру и проникал в подъезд. Благодаря оперативным действиям пожарных были эвакуированы 4 человека, еще 26 человек покинули дом самостоятельно. Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидирован.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. Причины возгорания выясняются.

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