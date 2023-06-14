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НовостиПроисшествия14 июня 2023 3:24

В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме

Горела одна из квартир девятиэтажки на Павловском тракте
Александр Коровниченко
Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидирован

Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидирован

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 13 июня в многоквартирном доме по адресу: Павловский тракт, 76а, произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Пожар быстро ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как сообщается, в квартире, где произошел пожар, горели мебель и личные вещи. Дым заполнил квартиру и проникал в подъезд. Благодаря оперативным действиям пожарных были эвакуированы 4 человека, еще 26 человек покинули дом самостоятельно. Пожар на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидирован.

На месте происшествия работали 4 единицы техники и 13 человек личного состава МЧС. Причины возгорания выясняются.

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