В Алтайском крае будут ходить два дополнительных пригородных поезда

Два поезда будут ходить до станций Красный Боец и Усть-Тальменская Фото: Олег УКЛАДОВ

Два дополнительных пригородных поезда запустят в Алтайском крае, начиная с 17 июня. Делается для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения доступности населенных пунктов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В АО «Алтай-пригород» назначили два дополнительных поезда на два маршрута. Первый поезд № 6028 будет ходить от Барнаула до станции Красный Боец в выходные и праздничные дни. Отправление в 17:29, прибытие в 19:25.

Второй поезд №6018 буде ходить по маршруту Барнаул – Усть-Тальменская. Время отправление в 17:29, прибытие в 19:16. Ходить поезд будет только в рабочие дни.

Отмечается, что расписание остальных пригородных поездов осталось без изменений.

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