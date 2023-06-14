В Барнауле сносят ветхий дом на улице Ярных

В начале июня подрядчик смог приступить к сносу дома Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Железнодорожном районе города Барнаула продолжается снос аварийного и ветхого жилья. В начале июня начался начались работы по адресу: ул. Ярных, 50. Об этом сообщает администрация города.

Многоквартирный дом по адресу: ул. Ярных, 50, был построен еще в 1943 году. Аварийным его признали в 2012 году. По краевой адресной программе было произведено расселение жильцов. И в начале июня подрядчик смог приступить к сносу дома.

Всего с начала года в Железнодорожном районе города снесли 9 аварийных и ветхих домов. Сейчас в процессе сноса находятся три здания по адресам: ул.Ярных, 25, ул.Ярных, 50 ул.Силикатной, 13.

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