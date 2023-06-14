Виктор Томенко был выдвинут кандидатом в губернаторы Алтайского края

Виктор Томенко будет баллотироваться на второй губернаторский срок Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Томенко, действующий губернатор Алтайского края, был выдвинут кандидатом на очередные выборы главы региона, которые состоятся 10 сентября. Решение об этом было принято 13 июня на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

За право стать кандидатом на выборах губернатора от партии «Единая России» соперничали три человека. Это действующий глава региона Виктор Томенко, депутат АКЗС и председатель «аграрного» парламентского комитета Сергей Серов, бизнес-омбудсмен края Андрей Осипов.

Решение о том, кого из претендентов выдвинуть в кандидаты в губернаторы, принималось тайным голосованием. Участие в нем принимали 188 делегатов конференции. За кандидатуру Виктора Томенко подали голоса 181 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бумажные бюллетени останутся. Как будут проходить в Алтайском крае выборы-2023 с электронным голосованием

Глава алтайского Крайизбиркома рассказала о том, как будет применяться электронное голосование на выборах-2023 (подробнее)