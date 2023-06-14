14 июня погода в Алтайском крае будет прохладной

Температура воздуха поднимется до +23 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, погода 14 июня в Алтайском крае будет прохладной, с кратковременными дождями. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Так, в Алтайском крае 14 июня температура воздуха поднимется до значений от +18 до +23 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле 14 июня днем термометры покажут +19 +21 градус. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

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