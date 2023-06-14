Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2023 1:09

14 июня погода в Алтайском крае будет прохладной

Местами в регионе возможны дожди и грозы
Александр Коровниченко
Температура воздуха поднимется до +23 градусов

Температура воздуха поднимется до +23 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозам синоптиков, погода 14 июня в Алтайском крае будет прохладной, с кратковременными дождями. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Так, в Алтайском крае 14 июня температура воздуха поднимется до значений от +18 до +23 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле 14 июня днем термометры покажут +19 +21 градус. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае из-за паводка эвакуируют население и туристов

Вода в реке Чулышман поднялась выше критической отметки на 55 сантиметров (подробнее)