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НовостиОбщество13 июня 2023 8:49

14 июня часть барнаульцев останется без горячей воды

Будут проводить работы магистральной теплосети
Герман Архаров
Горячую воду отключат в 10 утра

Горячую воду отключат в 10 утра

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 14 июня, у части жителей Барнаула отключат горячую воду. Об этом предупреждают в СГК.

Горячую воду отключат в 10 утра и вернут в 2 часа ночи 15 июня. Причина ограничений – работы на магистральной теплосети М-22 у дома на проспекте Ленина, 113.

Всего ресурса не будет у жителей 47 многоквартирных и 4 частных домов, а также в детском саду и нескольких административных зданиях.

Полный список домов, которые попадают под отключение, можно найти здесь.