Эксперты выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в Алтайском крае

В топ-20 востребованных специальностей вошли сотрудники контактных центров
Фото: Вера Березовская
Эксперты рассказали, какие специалисты самые востребованные в Алтайском крае. Результатами поделились аналитики hh.ru.
В регионе наиболее востребованы менеджеры по продажам и по работе с клиентами. На втором месте – продавцы-кассиры и консультанты. Далее следует водители.
Также в первой десятке самых востребованных работников – повара, пекари, кондитеры, сотрудники контактных центров, врачи и другие специалисты.
Добавим, что в топ-20 также включили уборщиков, слесарей, кладовщиков и некоторых других специалистов.