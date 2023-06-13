Эксперты выяснили, какие специалисты наиболее востребованы в Алтайском крае

В топ-20 востребованных специальностей вошли сотрудники контактных центров Фото: Вера Березовская

Эксперты рассказали, какие специалисты самые востребованные в Алтайском крае. Результатами поделились аналитики hh.ru.

В регионе наиболее востребованы менеджеры по продажам и по работе с клиентами. На втором месте – продавцы-кассиры и консультанты. Далее следует водители.

Также в первой десятке самых востребованных работников – повара, пекари, кондитеры, сотрудники контактных центров, врачи и другие специалисты.

Добавим, что в топ-20 также включили уборщиков, слесарей, кладовщиков и некоторых других специалистов.