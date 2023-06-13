Губернатор Томенко проверил, как проходит ремонт дворов в Барнауле

Губернатор посмотрел, как идут работы в двух дворах Фото: Антон ФЕДОТОВ

Глава региона Виктор Томенко проверил, как проходит ремонт дворов в Барнауле, а также призвал жителей активнее участвовать в благоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор посмотрел, как идут работы в двух дворах на улице Сиреневая,1 и Павловском тракте, 283. Это лишь два примера, всего по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» за 5 лет в Алтайском крае уже благоустроили более тысячи дворов. В 2023 году планируют обновить еще 127

Елена Меркулова, председатель совета дома на Сиреновой, рассказала, что жители участвовали в голосовании четыре года подряд и попали в программу благоустройства. За три года инициативной группе удалось обустроить парковку, сделать освещение, а также провести ремонт в трех подъездах.

Губернатор поблагодарил активистов за их неравнодушное отношение и сказал, что с них нужно брать пример.

Добавим, что за 5 лет на территории 53 муниципальных образований Алтайского края (9 городских благоустроили 1 275 объектов на общую сумму 3,7 млрд рублей.