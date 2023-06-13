Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 июня, в Барнауле автомобиль Honda сбил женщину. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Авария произошла на Социалистическом проспекте, 116. Автомобиль Honda CR-V сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Пострадавшую горожанку госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае произошло смертельная авария с возгоранием машин.