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НовостиПроисшествия13 июня 2023 6:49

Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшую госпитализировали
Герман Архаров
Полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП

Полицейские выясняют все обстоятельства этого ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 июня, в Барнауле автомобиль Honda сбил женщину. Об этом сообщает ГИБДД краевой столицы.

Авария произошла на Социалистическом проспекте, 116. Автомобиль Honda CR-V сбил 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу. Пострадавшую горожанку госпитализировали.

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае произошло смертельная авария с возгоранием машин.