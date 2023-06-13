Несколько светофоров отключат в Барнауле 13 июня

Электронные регулировщики временно не будут работать на двух участках дорог краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 июня, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронные регулировщики временно не будут работать на двух участках дорог краевой столицы. С 8 до 17 часов светофор отключат у здания №12 на проспекте Космонавтов.

Кроме того, с 13 до 16 часов электронный регулировщик не будет работать на перекрестке – проспект Красноармейский - улица Анатолия

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков.