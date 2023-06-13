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НовостиОбщество13 июня 2023 2:06

Несколько светофоров отключат в Барнауле 13 июня

Автомобилистам и пешеходам нужно быть внимательными
Герман Архаров
Электронные регулировщики временно не будут работать на двух участках дорог краевой столицы

Электронные регулировщики временно не будут работать на двух участках дорог краевой столицы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 13 июня, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в Барнауле отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронные регулировщики временно не будут работать на двух участках дорог краевой столицы. С 8 до 17 часов светофор отключат у здания №12 на проспекте Космонавтов.

Кроме того, с 13 до 16 часов электронный регулировщик не будет работать на перекрестке – проспект Красноармейский - улица Анатолия

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, а также регулировщиков.