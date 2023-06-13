Жару до +28 градусов прогнозируют в Алтайском крае 13 июня

В Барнауле 13 июня столбики термометров покажут +23…+25 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая рабочая неделя начнется с жары в Алтайском крае. Во вторник, 13 июня, температура воздуха составит +23…+28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В регионе будет преимущественно без осадков, однако по северо-западу местами возможны небольшие дожди, а также грозы. Подует северо-западный ветер, 5-10 м/с, по северо-западу в конце дня местами не исключены порывы до 18 м/с.

В Барнауле 13 июня столбики термометров покажут +23…+25 градусов. Преимущественно без осадков. Подует северо-западный ветер, 5-10 м/с.