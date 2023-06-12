Жители Алтая хвастаются уловом редкого гриба, по вкусу напоминающего курицу

Растут эти грибы обычно на древесине, реже на почве
Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ
В паблике «Грибы и грибники Алтайского края» участники хвастаются уловом серно-желтого трутовика. Этот гриб по вкусу напоминает курицу.
«Первый раз наткнулся, котлет наделаю... Я так понимаю, довольно редкий экземпляр...», – написал один из участников паблика.
Знатоки грибов говорят, что трутовик съедобен только после отваривания – иначе можно получить пищевое отравление. Можно его и просто пожарить, а можно разбавить им мясной фарш (50/50), и котлеты получатся сочными, с легким грибным ароматом. Некоторым трутовик напоминает куриное мясо, а некоторые считают его вкус отвратительным
Растут эти грибы обычно на древесине лиственных и хвойных деревьев, реже на почве. Благодаря своему ярко-желтому цвету они буквально светятся на фоне зеленой листвы и коричневых стволов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сезон «тихой охоты»: когда на Алтае пойдут грибы
Первая волна маслят и белых грибов на Алтае ожидается во второй декаде июня (подробнее)