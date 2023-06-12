Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2023 11:42

Жители Алтая хвастаются уловом редкого гриба, по вкусу напоминающего курицу

Знатоки говорят, что трутовик съедобен только после отваривания
Александра Сапожкова
Растут эти грибы обычно на древесине, реже на почве

Растут эти грибы обычно на древесине, реже на почве

Фото: Дмитрий ТИХОМИРОВ

В паблике «Грибы и грибники Алтайского края» участники хвастаются уловом серно-желтого трутовика. Этот гриб по вкусу напоминает курицу.

«Первый раз наткнулся, котлет наделаю... Я так понимаю, довольно редкий экземпляр...», – написал один из участников паблика.

Знатоки грибов говорят, что трутовик съедобен только после отваривания – иначе можно получить пищевое отравление. Можно его и просто пожарить, а можно разбавить им мясной фарш (50/50), и котлеты получатся сочными, с легким грибным ароматом. Некоторым трутовик напоминает куриное мясо, а некоторые считают его вкус отвратительным

Растут эти грибы обычно на древесине лиственных и хвойных деревьев, реже на почве. Благодаря своему ярко-желтому цвету они буквально светятся на фоне зеленой листвы и коричневых стволов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сезон «тихой охоты»: когда на Алтае пойдут грибы

Первая волна маслят и белых грибов на Алтае ожидается во второй декаде июня (подробнее)