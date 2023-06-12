Виктор Томенко встретил День России на фестивале культур на «Бирюзовой Катуни»

«День России на Бирюзовой Катуни» - 2023 Фото: Антон ФЕДОТОВ

Алтайский губернатор Виктор Томенко 12 июня провел на фестивале традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни», сообщили в правительстве региона.

Фестиваль прошел уже в 11-й раз. И если пять лет назад на мероприятии было 14 регионов, то в этом году в нем участвуют представители 23 регионов, а также Казахстана и Киргизии. Это национально-культурные объединения, общественные организации, творческие коллективы и народные мастера. Впервые в фестивале приняли участие и представители Славяносербского района ЛНР.

«День России на Бирюзовой Катуни» - 2023 Фото: Антон ФЕДОТОВ

- Сегодня наша страна проходит сложные испытания. Россия отстаивает свои национальные интересы. Алтайский край вместе с другими регионами достойно участвует в этой борьбе. Мы протянули руку помощи нашим братьям. Славяносербский район - это район, где Алтайский край помогает налаживать мирную жизни, - отметил губернатор.

Виктор Томенко также отметил, что в нашем регионе сегодня мирно и дружно живут больше 130 национальностей.

- Мы будем делать все, чтобы жизнь в нашем крае так и складывалась, - подчеркнул глава края.

«День России на Бирюзовой Катуни» - 2023 Фото: Антон ФЕДОТОВ

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