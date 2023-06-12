Уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см

Максимальный уровень воды в этот день - 645 см - наблюдался в Барнауле в 2014 году Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула за сутки поднялся на 16 см, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

На 12 июня уровень составляет 495 см над нулем водомерного поста. При этом критической считается отметка в 560 см – при таком уровне в микрорайоне Затон уже начинаются подтопления.

Отмечается, что максимальный уровень воды в этот день - 645 см - наблюдался в Барнауле в 2014 году. А минимальный – 6 см – в 2001-м.

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