В День России в Барнауле торжественно подняли триколор

Церемония прошла в Нагорном парке Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле празднование Дня России началось с торжественной церемонии поднятия триколора, сообщает мэрия.

Церемония прошла в Нагорном парке. Там же у стелы «Город трудовой доблести» вручили паспорта 12-ти юным барнаульцам, которые добились успехов в учебе, творчестве и спорте. Каждому школьнику также подарили Конституцию РФ и альбом «Барнаул. Помним прошлое, строим будущее».

Накануне Дня России вручение паспортов прошло также в каждом районе города. Подросткам, достигшим 14-летия, рассказали об истории праздника, напомнили о правах и обязанностях граждан России.

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