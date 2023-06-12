В бийском парке модели Водяновой вандалы сломали пластиковые сиденья

В парке недавно обновили детскую площадку, заменили оборудование Фото: газеты «Бийский рабочий»

Жители Бийска пожаловались мэру Виктору Щигреву на то, что в недавно отремонтированном парке Водяновой вандалы сломали новые пластиковые сиденья.

В парке недавно завершили реконструкцию – сделали новое покрытие и ограждение, обновили детскую площадку, заменили оборудование, соседний пустырь превратили в парк и спортплощадку. А также установили новые сиденья из пластика, которые разломали неизвестные.

- Местные вандалы скоро все сломают до конца! Кто-то будет охранять? – возмущаются горожане.

Напомним, что эту площадку в Бийске в октябре 2009 года открыла всемирно известная модель Наталья Водянова и ее фонд «Обнаженные сердца».

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