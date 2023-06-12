Мэр поздравил барнаульцев с Днем России

Краевая столица с каждым годом становится все красивее и комфортнее Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем России и отметил, что именно от нас зависит, какой будет страна завтра.

Глава администрации подчеркнул, что сегодня мы особенно понимаем высокую цену независимости России. Ее героически отстаивают защитники на передовой, а миллионы людей помогают бойцам.

- Несокрушимое единство народа помогает справиться с любыми трудностями, – уверен мэр.

Вячеслав Франк добавил, что именно благодаря нашим общим усилиям и краевая столица с каждым годом становится все красивее и комфортнее. В Барнауле появляются новые дома, поликлиники, современные школы и детсады, дороги, зеленые уголки и так далее.

- Спасибо вам за ваш труд. Желаю всем здоровья, мира и согласия! – заключил глава города.

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