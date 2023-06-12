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НовостиОбщество12 июня 2023 2:25

В День России в барнаульских магазинах ограничили продажу алкоголя

Меру приняли для обеспечения порядка
Александра Сапожкова
День России в Барнауле 12 июня 2023

День России в Барнауле 12 июня 2023

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевом центре в День России 12 июня ограничили продажу алкогольной продукции и пива, сообщили в мэрии Барнаула.

Запрет распространяется на предприятия розничной торговли с 9.00 до 21.00. Постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Мера принята для обеспечения порядка в местах массовых праздничных мероприятий.

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