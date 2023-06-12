День России в Барнауле 12 июня 2023
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В краевом центре в День России 12 июня ограничили продажу алкогольной продукции и пива, сообщили в мэрии Барнаула.
Запрет распространяется на предприятия розничной торговли с 9.00 до 21.00. Постановление подписал глава города Вячеслав Франк.
Мера принята для обеспечения порядка в местах массовых праздничных мероприятий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
День России в Барнауле 12 июня 2023: куда сходить, программа мероприятий
Всего в городе запланировали 76 мероприятий. Среди них молодежные и спортивные акции, проекты, конкурсы, соревнования и культурно-массовые программы (подробнее)