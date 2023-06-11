Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2023 9:13

Мошенники стали чаще звонить жителям Алтайского края

Аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов
Вера Березовская
Для убедительности дистанционные аферисты используют систему подмены телефонных номеров

Для убедительности дистанционные аферисты используют систему подмены телефонных номеров

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

– Злоумышленники звонят гражданам, представляясь не только работниками службы безопасности банков, но сотрудниками правоохранительных органов, в том числе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, - отмечают в СК.

Во время разговора аферисты придумывают разные легенды. Например, они могут сообщать о том, что банк проводит проверку, и для того, чтобы сберечь все свои сбережения, предлагают перевести деньги на другой счет. Мошенники часто объясняют свои указания расследованием уголовных дел, что не имеет никакого отношения к действительности.

Для убедительности дистанционные аферисты используют систему подмены телефонных номеров. Поэтому у абонента отображают номера, которые полностью идентичны служебным номерам телефонов ведомства.