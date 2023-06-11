Мошенники стали чаще звонить жителям Алтайского края

Для убедительности дистанционные аферисты используют систему подмены телефонных номеров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

– Злоумышленники звонят гражданам, представляясь не только работниками службы безопасности банков, но сотрудниками правоохранительных органов, в том числе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, - отмечают в СК.

Во время разговора аферисты придумывают разные легенды. Например, они могут сообщать о том, что банк проводит проверку, и для того, чтобы сберечь все свои сбережения, предлагают перевести деньги на другой счет. Мошенники часто объясняют свои указания расследованием уголовных дел, что не имеет никакого отношения к действительности.

Для убедительности дистанционные аферисты используют систему подмены телефонных номеров. Поэтому у абонента отображают номера, которые полностью идентичны служебным номерам телефонов ведомства.