Предупреждения могут публиковаться как в краевых, так и в районных СМИ
Фото: Олег УКЛАДОВ
Пчеловодов Алтайского края будут уведомлять об обработке полей вблизи пасеки. Систему заблаговременного оповещения отладили по поручению губернатора Виктора Томенко.
- Хозяйства в своих личных кабинетах в государственной информационной системе минсельхоза региона «РЕСПАК» могут сформировать уведомление о том, когда и где планируют использовать препараты на полях. Предупреждения об этом могут публиковаться как в краевых, так и в районных СМИ, - сообщил Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Так, к примеру, объявления об обработки будут появляться на сайте газеты «Алтайская правда».
Глава региона выразил надежду, что как фермеры, так и пчеловоды ответственно подойдут к своему делу.