Предупреждения могут публиковаться как в краевых, так и в районных СМИ Фото: Олег УКЛАДОВ

Пчеловодов Алтайского края будут уведомлять об обработке полей вблизи пасеки. Систему заблаговременного оповещения отладили по поручению губернатора Виктора Томенко.

- Хозяйства в своих личных кабинетах в государственной информационной системе минсельхоза региона «РЕСПАК» могут сформировать уведомление о том, когда и где планируют использовать препараты на полях. Предупреждения об этом могут публиковаться как в краевых, так и в районных СМИ, - сообщил Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Так, к примеру, объявления об обработки будут появляться на сайте газеты «Алтайская правда».

Глава региона выразил надежду, что как фермеры, так и пчеловоды ответственно подойдут к своему делу.