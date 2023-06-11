Две машины на трассе в Алтайском крае улетели в выкопанную траншею

Судя по следам крови на фото, в аварии есть пострадавшие. Фото: скриншот с Telegram-канала «Блогерша Рубцовск»

В Алтайском крае недалеко от села Староалейское две машины улетели в выкопанную траншею. О ДТП сообщают в группе «Блогерша Рубцовск».

– По сообщению жителей, в данном месте прокладывают трубы. Установлено несколько предупреждающих знаков «объезд». Но объезд для слабаков, которые не пробовали облет, - написано в посте.

Судя по следам крови в машине, есть пострадавшие. Подробностей ДТП пока нет.