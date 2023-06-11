Фото: скриншот с Telegram-канала «Инцидент Барнаул»

В Барнауле неизвестные выкинули в мусорку электросамокаты на пересечении проспекта Ленина и улицы Червонной. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

На фото видно, что из небольшого контейнера для мусора торчат два электросасамоката, принадлежащих одной из служб проката.

Комментаторы разделились на два фронта. Одни позитивно отнеслись к такому радикальному подходу борьбы с вездесущими самокатами, другие отметили, что это все же чужое имущество, с которым так поступать незаконно.