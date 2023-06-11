На Алтае три пассажира «буханки» получили травмы в ДТП с переворотом

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три пассажира УАЗ Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республики Алтай произошло ДТП с переворотом. Подробности рассказали в пресс-лужбе МВД по Республике Алтай.

Авария произошла 9 июня около 17:25 часов вблизи с. Чепош. Установлено, что 24-летний молодой человек за рулем Nissan Tiida на перекрёстке не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 45-летнего местного жителя. На фото видно, что от удара «буханка» перевернулась.

В результате ДТП в Чемальскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены три пассажира УАЗ. Среди них двое мужчин и женщина. Все местные жители. Госпитализация им не понадобилась.

В отношении водителя Nissan Tiida возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.12.14 КоАП РФ.