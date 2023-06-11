В Барнауле выставили на продажу белоснежную квартиру в стиле «contemporary total white»

Дом находится на ул. Партизанской Фото: Вера Березовская

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру на 16 этаже в доме на ул. Партизанской. Объявление появилось на сайте «Миэль».

Квартира отличается оригинальным дизайном, выполненном преимущественно в оттенках белого – стиле ««contemporary total white». Вся мебель и бытовая техника подбиралась по дизайн-проекту.

На полу уложен белоснежный ламинат, такие же белые двери, многоуровневые потолки с диодным освещением и контурной подсветкой. Из спальни с панорамным остеклением в пол открывается вид на город.

Площадь квартиры - 87 «квадратов». Цена недвижимости составляет 11,5 млн рублей.