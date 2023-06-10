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НовостиОбщество10 июня 2023 13:36

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Алтайском крае

Подтопления жилых домов в регионе не зафиксировано
Александр Коровниченко
Ситуация с паводком на контроле в МЧС

Ситуация с паводком на контроле в МЧС

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

МЧС предоставил информацию о паводковой ситуации в Алтайском крае. Ухудшения обстановки и подтопления домов в настоящее время не фиксируется. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным, которые предоставляет ЦГМС, на данный момент в реках края отмечено снижение уровня воды. Но МЧС предостерегают, что в случае обильного выпадения осадков уровень может снова вырасти. В таком случае спасатели готовы принять любые экстренные меры.

Для контроля уровня воды в реках края работают пять гидрологических постов, применяются беспилотники. Также информация о паводковой ситуации поступает от старост населенных пунктов и диспетчерскую службу.

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