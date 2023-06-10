В Барнауле автомобиль облили краской

Скриншот видео из сообщества "Инцидент Барнаул"

В Барнауле неизвестные облили автомобиль краской. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» ВКонтакте.

Происшествие произошло во дворе многоквартирного дома, по адресу: Павловский тракт 229. На видео, которое очевидец снял из окна своего дома видно иномарку синего цвета, по верхней части корпуса которой, проходит полоса голубой краски.

Причины, из-за которой пострадал автомобиль не ясна. Пользователи в комментариях предположили, что это месть за неправильную парковку у прохода на тротуар. Особо ироничные отметили, что цвета неплохо сочетаются.

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