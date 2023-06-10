Алтайский край восстановит 50 объектов инфраструктуры в ЛНР

25 многоквартирных жилых домов восстановит Алтайский край в ЛНР Фото: Олег УКЛАДОВ

В новых регионах, вошедших в состав России, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. Алтайский край продолжает участвовать в помощи Славяносербскому району Луганской народной республики. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства строительства России.

Как отмечается, Алтайский край взял обязательство восстановить 50 объектов инфраструктуры до конца 2023 года. Уже заключены контракты с 9 подрядчиками. В работах примут участие более 100 строителей из Алтайского края.

Среди объектов, которые планируется восстановить, - это 25 многоквартирных жилых домов, 13 км водопроводных сетей, 8 объектов электроэнергетики. Кроме этого, будут капитально отремонтированы 2 детских сада, 1 школа, амбулатория и храм.

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