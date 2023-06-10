Ученые рассказали, от чего будет зависеть численность комаров в Барнауле

Для защиты от насекомых лучше всего использовать репелленты Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые АлтГУ рассказали, от чего будет зависеть численность комаров этим летом. По их словам, все определит погода. Об этом сообщает «Толк».

Как сообщили ученые-биологи из АлтГУ, для размножения комаров необходимы водоемы со стоячей теплой водой. Сейчас вокруг Барнаула их достаточно много, что создает хорошую среду для роста числа комаров. Однако все может поменяться при долгой жаркой погоде, без осадков.

Ученые отметили, что группа крови не влияет на то, кого укусит комар. Определяющий фактор – запах человеческого пота. А для защиты от насекомых лучше всего использовать репелленты с содержанием диэтилтолуамида не менее 28%.

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