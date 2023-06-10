В Бийске вторая волна паводка затопила пляжи

В Бийске затопило пляж у Коммунального моста Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Алтайском крае продолжается вторая волна половодья. Она проходит в необычное время из-за прохладной весны и жаркого начала лета. В результате подъема воды в Бийске затопило городской пляж. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Подтопление городских пляжей в Бийске произошло у Коммунального моста, где всегда наибольшее число отдыхающих. Вода полностью затопила песчаную часть пляжа до начала высокого берега. Произошло это из-за паводковых вод.

По словам специалистов, вторая волна паводка пришла на Алтай в этом году в необычное время. Обычно уровень воды повышался в конце мая. Но в этом году из-за прохладной весны сроки сдвинулись. Однако уже в ближайшее время вода должна пойти на спад.Подчеркивается, что в это время нельзя входить в воду, так как ледниковая вода очень холодная и несет в своем потоке много мусора.

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