Ленты с триколором начали раздавать в Барнауле ко Дню России

Волонтеры вручили жителям города ленты с российским триколором Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали раздавать нагрудные ленты с триколором российского флага. Это символ патриотизма и единения народа, который традиционно раздается перед Днем России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Барнауле традиционно за несколько дней до 12 июня горожанам начали раздавать ленты с российским триколором. Так, 8 июня дети из педагогического отряда «Лови момент» центра эстетического воспитания «Песнохорки» вручили более ста лент жителям Индустриального района. Акция проходила на площади Маршала Жукова.

9 июня волонтеры раздавали ленты прохожим на Нулевом километре и в парке «Изумрудный». Организаторами здесь выступил комитетом по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта района.

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