10 июня в Алтайском крае установилась прохладная погода

В Барнауле временами дождь, возможны грозы Фото: Олег УКЛАДОВ

После долгих и изнуряющих дней аномальной жары в регионе установилась прохладная погода. Вместе с ней пришли и осадки в виде дождей. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В Алтайском крае днем 10 июня температура воздуха составит +19, +24 градуса. При этом метеослужба отмечает, что на большей территории региона пройдут дожди. При грозах возможны сильные ливневые дожди и даже град. Ветер северный 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду. При грозах возможен шквалистый ветер.

В Барнауле 10 июня воздух прогреется только до +19, +21 градуса. Временами будет идти дождь, возможны и грозы. Ветер будет дуть с северного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

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