В День России в Барнауле общественный транспорт будет ходить после салюта

Трамваи будут ходить после салюта в День России Фото: Олег УКЛАДОВ

В День России 12 июня в Барнауле состоится праздничный салют на площади Сахарова. Начало пиротехнического шоу запланировано на 22:30. Чтобы горожане смогли после этого добраться домой была продлена работа общественного транспорта. Сообщают в пресс-службе города.

Уехать можно будет с трех остановок: «Технический университет», «Аграрный университет» и «площадь Советов».

Так от «Технического университета» по проспекту Ленина и далее по маршрутам поедут следующие номера автобусов: №6, №20, №27, №35, №41, №53, №144, №33р, №47, №55, №57, №60. От остановки «площадь Советов» можно уехать в сторону Речного вокзала на двух автобусах: № 33р и №55.

От «Аграрного университета» будет уходить трамвайный маршрут №1. В 22:43 и 22:50 он отправиться в сторону Нового рынка, а в 22:34, 22:40, 22:57 – в сторону площади Свободы.

Также будут запущены два дополнительных маршрута. А на остановке «ул. Анатолия» можно будет пересесть на другие номера трамваев. Подробнее на картинке:

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