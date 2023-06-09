На улице Приречной в Барнауле продолжается реконструкция сквера

В сквере уже установлены фонарные столбы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В сквере по улице Приречной продолжается реконструкция. Работы ведутся от улицы Максима Горького до адреса ул. Чехова, 16. Сегодня ход работ в сквере проинспектировали заместитель главы администрации города Антон Шеломенцев, глава администрации Центрального района Максим Сабына, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

К работам в сквере приступили в начале мая. К настоящему моменту произведен спил сухих и аварийных деревьев, установлены уличные фонари. Подрядчик приступил к прокладыванию и благоустройству пешеходных и велосипедных дорожек.

В ходе дальнейших работ будет проведено озеленение, будут установлены скамьи, урны. Важно, что в сквере будет работать и система видеонаблюдения.

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