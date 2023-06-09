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НовостиПроисшествия9 июня 2023 10:04

В Барнауле сбили девушку на электросамокате

Пострадавшая доставлена в больницу
Александр Коровниченко
Девушка пересекала дорогу на электросамокате вне пешеходного перехода

Девушка пересекала дорогу на электросамокате вне пешеходного перехода

Фото: Герман Архаров

Днем 9 июня в Барнауле произошло ДТП, в результате которого автомобиль марки БМВ сбил девушку, управлявшую электросамокатом. Пострадавшая получила повреждения и была доставлена в больницу. Об этом сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Водитель БМВ, мужчина 34 лет, двигался по проспекту Ленина и совершал поворот налево на улицу Титова. В это время 20-летняя девушка пересекала дорогу на электросамокате вне пешеходного перехода. В результате произошло столкновение.

Девушка получила телесные повреждения и была оперативно доставлена в больницу.

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